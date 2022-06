Top 5 minionego tygodnia- najgorętsze trendy 2015 w polskich wnętrzach!

Projekt domu bez schodów był absolutnym hitem na homify i pobił wszelkie rekordy popularności! I nie ma się co dziwić- jest to dom nowoczesny, stylowy, a jednocześnie zaprojektowany z rozwagą i pomysłem. Zachwyca nie tylko jego fasada zewnętrzna, ale zwłaszcza wnętrza, zaaranżowane w sposób absolutnie wyjątkowy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego projektu, koniecznie poznajcie jego historię. Zajrzyjcie do Katalogu Inspiracji homify 360°: dom bez schodów we Wrocławiu.