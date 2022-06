Tych 5-ciu błędów wystrzegaj się w przedpokoju!

Jeśli mała przestrzeń, to minimalistyczna! Tak czy nie? Odpowiedź brzmi: to zależy. Od tego jakie mamy gusta, jak urządzona jest reszta naszego domu lub mieszkania. W małym przedpokoju dekoracje wcale nie są niedozwolone i wprowadzanie w życie tej błędnej zasady może skończyć się stworzeniem przestrzeni, która będzie po prostu nudna… a to przecież najgorsza z możliwych opcji!