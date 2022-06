PRZED I PO: od zrujnowanego domu do luksusowej oazy

Właściciele domu maja do dyspozycji komfortową powierzchnię 185 metrów kwadratowych. Dzięki specjalnemu systemowi wentylacyjnemu w całym wnętrzu jest odpowiednia cyrkulacja powietrza. Do tego pomieszczenia wyposażono w komfortowe meble o nowoczesnym charakterze i przyjemnej kolorystyce. Naturalne materiały, takie jak drewno, dbają o przytulną atmosferę.

Pokaźnych rozmiarów kanapa narożnikowa z oparciami o ciekawej kolorystyce zapewnia wygodne miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Pufy o drewnianej optyce i wiosennej kolorystyce gwarantują dodatkowe miejsca do siedzenia. Wnętrze to wyposażono dodatkowo w atrakcyjne, naturalne dodatki z drewna i metalu.