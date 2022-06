11 kuchennych pomysłów, które nigdy nie przyszłyby Ci do głowy

Projekt nowoczesnej kuchni Johnnego Graya to wspaniały przykład kreatywnego podejścia do kuchni. Jest to idealny pomysł dla tych, którzy nie potrzebują dużo miejsca do przechowywania naczyń. Pomiędzy dwiema białymi szafkami zamontowano metalową półkę służącą do wkładania talerzy i szklanek. Pomijając funkcję praktyczną, wygląda wspaniale.