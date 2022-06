5 pomysłów na ciekawy pokój dla dziecka

Ten pokój został dopasowany do gustu małych dziewczynek i wypełniony uroczymi, dziewczęcymi kolorami. Podstawowym odcieniem jest biały, co widać na szafce, łóżku, zasłonach oraz ścianach. Sprawia to, że pomieszczenie wydaje się przytulne, a jednocześnie efektowne. Przez okno, zajmujące sporą część ściany, wpada dużo światła, co świetnie wpływa na aktywność dziecka, chęć do nauki i zabawy. Biblioteka ustawiona jest na odpowiedniej wysokości, aby mała dama mogła bezpiecznie i bez problemu sięgać po swoje skarby.