10 mieszkań z idealnym feng shui

Feng shui jest znane głównie z urywków dziwnych informacji, które nie oddają jednak w pełni tych inspirujących idei. Jest to system myślenia, który formalizuje wiele zasad używanych przez profesjonalnych projektantów wnętrz na co dzień. Jeśli kiedykolwiek wszedłeś do skromnego domu, w którym po prostu “czułeś się dobrze”, to

to rozumiesz, w jaki sposób układ przestrzenny obiektów i materiałów, może mieć bardzo silny wpływ na atmosferę w domu – bez względu na koszty. Jest to obszar, w którym można poprawnie i efektywnie wykorzystać wiedzę na temat podstawowych zasad feng shui.

Jednak, jak zwykle, najlepiej jest pokazać te pomysły na zdjęciach. Jest to też ciekawsze! Koniecznie przeczytaj nasz artykuł o 10 mieszkaniach z doskonałym feng shui. Udzielimy Ci też kilku wskazówek, które pomogą Ci stworzyć własne wnętrze inspirowane feng shui.