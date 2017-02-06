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Трехкомнатная квартира в ЖК «Жемчужный фрегат»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Жемчужный фрегат», 110 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Klasyczna kuchnia
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Даже современная квартира может быть невероятно аристократичной и элегантной. Популярность таких стилей, как модерн и минимализм часто уводит на второй план удивительно многогранные традиционные стили, как классический, английский и французский.

На первый взгляд истинно европейские, на самом деле они являются эклектичным – палитры специй из Индии, турецкие ковры и арабские орнаменты, темное дерево Азии и Африки, хрусталь из Чехии и цветное стекло с зеркалами от венецианских мастеров – всё это настоящая карта мира в одном интерьере.

Эти потрясающие вариации от студии дизайна Павла Полынова, несказанно порадовавшие нас классической работой с ноткой современного комфорта, похожи на современные турецкие интерьеры, особенно стамбульские!

Давайте посмотрим, как выглядит вся квартира!

​Гостиная с буржуазным шармом

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Жемчужный фрегат», 110 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Klasyczny salon
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Почти стандартная площадь этой гостиной дополнена достаточно высокими потолками, что позволяет использовать ее для создания классического интерьера с особенной атмосферой. Изысканная отделка стен поддерживает настроение, созданное благодаря обилию тяжелого текстиля, шторам и темному дереву, благородно контрастирующему с бежевыми стенами.

​Кухня и гостиная

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Жемчужный фрегат», 110 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Klasyczna kuchnia
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Шикарный формат кухни с большой столовой из натурального дерева смотрится здесь просто обворожительно! Над гарнитуром мы нашли зеркальную выставку для увеличения естественной освещенности интерьера и придания ему гламурного шарма. На полу – керамогранит с орнаментом под натуральный камень, на окне – шторы, идентичные тем, что мы видели в гостиной. Плита в гарнитуре оформлена как старинный дымоход, а бытовая техника – белая, с золотым ручками.

​Двухуровневый формат

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Жемчужный фрегат», 110 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Klasyczna kuchnia
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Как вы видите, нестандартная планировка этой квартиры позволила создать в ней атмосферу традиционного лондонского таунхауса! Кажется, в ней есть все, чтобы почувствовать себя настоящим англичанином из состоятельной семьи.

​Холл

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Жемчужный фрегат», 110 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Klasyczny korytarz, przedpokój i schody
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Красивый холл оформлен просто и со вкусом – на полу мы нашли дорогой узорный паркет, высокие плинтуса и молдинги, а два зеркала с двумя столиками аккуратно украшают дну из стен этого классического холла.

​Романтичная спальня

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Жемчужный фрегат», 110 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Klasyczna sypialnia
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Невероятно нежное сочетание цвета слоновой кости, золота и фиолетовых обоев позволило создать в этой спальни романтичное, почти волшебное настроение. Такая спальня идеально подойдет как для супругов, так и для женщины или старшей дочери. В классическом интерьере 21-ого века очень важны тематические цветовые акценты, модные и стильные, позволяющие сделать классику более актуальной.

​Детская для мальчика

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Жемчужный фрегат», 110 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Klasyczny salon
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Классическая детская для мальчика выполнена в нежной цветовой гамме желтого сорбета с добавлением небесно-голубого оттенка. Письменный стол удобно находится у окна, а кровать может раскладываться на двойную ширину.

​Ванная комната

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Жемчужный фрегат», 110 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Klasyczna łazienka
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Выполненная в той же цветовой гамме, что и гостиная с кухней, эта ванная комната может похвастаться шикарной шторкой для современной акриловой чаши с гидромассажем, красивыми фитингами под латунь и нишей со стеклянными полочками. Цветовая гамма – бежевая с позолотой – выбрана для этой ванной очень удачно.

Мы благодарим студию Павла Полынова за возможность рассказать об их эффектном проекте и поделиться аристократичной атмосферой этих интерьеров с нашими читателями.

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