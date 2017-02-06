Трехкомнатная квартира в ЖК «Жемчужный фрегат»

Даже современная квартира может быть невероятно аристократичной и элегантной. Популярность таких стилей, как модерн и минимализм часто уводит на второй план удивительно многогранные традиционные стили, как классический, английский и французский.

На первый взгляд истинно европейские, на самом деле они являются эклектичным – палитры специй из Индии, турецкие ковры и арабские орнаменты, темное дерево Азии и Африки, хрусталь из Чехии и цветное стекло с зеркалами от венецианских мастеров – всё это настоящая карта мира в одном интерьере.

Эти потрясающие вариации от студии дизайна Павла Полынова, несказанно порадовавшие нас классической работой с ноткой современного комфорта, похожи на современные турецкие интерьеры, особенно стамбульские!

Давайте посмотрим, как выглядит вся квартира!