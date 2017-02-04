​Проект Евроремонт: 6 тысяч за кв. метр «под ключ»!

Мы нашли прекрасный компромисс между дорогим и очень дешевым, модным и традиционным, который порадует еще и своей ценой! Студия Design Consultant работает с самыми бюджетными проектами в Джайпуре и справляется с этим просто прекрасно!
1 млн рублей для 170 кв. метров – это весьма впечатляющая цена для полностью нового интерьера, свежего и практичного, как показано на фотографиях. В эту цену включены материалы и работы по отделке, что тоже оправдывает все самые лучшие ожидания.
Итоговая цена в 6 тысяч рублей за квадратный метр может порадовать всех любителей экономии. Примерно 3,5 тысячи рублей определяется материалами и 2,5 тысячами рублей – работой по отделке.
Стоит сказать, что данная цена учитывает все, начиная от выравнивания стен и заканчивая поклейкой обоев. Данный проект реализован в Индии и представляет собой современный ремонт, традиционный для данного региона.
С помощью ориентировочной цены в 6 тысяч рублей за кв. метр можно рассчитать и стоимость ремонта в таком формате и для вашей квартиры. Так, 40-метровая однушка будет стоить около 240 тысяч рублей, 60-метровая квартира обойдется в 360 тысяч рублей и так далее. Данная цена не включает мебель, декор и светильники. Кроме того, материалы для отделки выбраны самые простые и дешевые, практически на пределе. Тем не менее, конечный результат выглядит вполне прилично.
Отделка гостиной выполнена с помощью штукатурки под покраску, частично обоев (цена около 450 рублей за рулон) и керамической плитки по цене около 300 рублей за кв. метр. Такая гостиная выглядит и современно, и традиционно.
Вы легко можете уложиться в точно такие же цены по ремонту, если собираетесь оформить свою квартиру в подобной манере. Если правильно подобрать оттенки материалов, каждый из них будет подчеркивать друг друга, а интерьер в итоге будет выглядеть очень красиво.
Для спальни выбран ламинат по цене около 400 рублей за кв метр, обои по 300 рублей за рулон и также штукатурка под покраску. Будет достаточно легко не выйти за пределы данных цен в России, где цены на материалы примерно идентичны с Индией.
Для детской выбраны дешевые бумажные обои по цене в 120 рублей за рулон и керамическая плитка, как в гостиной. Система «теплого пола» есть во всех местах, где использован данный тип напольного покрытия.
Для любой детской можно подобрать разные орнаменты на потолке и разные акцентные обои. Вашим детям тоже будет интересно принять участие в выборе.
Еще одна детская оформлена примерно в таком же формате. Во всех комнатах смонтирован натяжной потолок с красивой подсветкой разного типа.
Достаточно простые двери украшены орнаментом. Купить такие можно в пределах 3500 рублей за штуку.
Выбранная мебель современная, но имеет достаточно простой формат. Так, бюджет на шкаф-купе составляет 20 тысяч, на кровать с матрасом – 20 тысяч, на диван – 45 тысяч рублей. Но цена мебели не включена в конечную стоимость этого проекта и ориентировочную цену в 6 тысяч рублей за кв. метр для данного типа ремонта.
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