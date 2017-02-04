​Проект Евроремонт: 6 тысяч за кв. метр «под ключ»!

Мы нашли прекрасный компромисс между дорогим и очень дешевым, модным и традиционным, который порадует еще и своей ценой! Студия Design Consultant работает с самыми бюджетными проектами в Джайпуре и справляется с этим просто прекрасно!

1 млн рублей для 170 кв. метров – это весьма впечатляющая цена для полностью нового интерьера, свежего и практичного, как показано на фотографиях. В эту цену включены материалы и работы по отделке, что тоже оправдывает все самые лучшие ожидания.

Итоговая цена в 6 тысяч рублей за квадратный метр может порадовать всех любителей экономии. Примерно 3,5 тысячи рублей определяется материалами и 2,5 тысячами рублей – работой по отделке.

Стоит сказать, что данная цена учитывает все, начиная от выравнивания стен и заканчивая поклейкой обоев. Данный проект реализован в Индии и представляет собой современный ремонт, традиционный для данного региона.

С помощью ориентировочной цены в 6 тысяч рублей за кв. метр можно рассчитать и стоимость ремонта в таком формате и для вашей квартиры. Так, 40-метровая однушка будет стоить около 240 тысяч рублей, 60-метровая квартира обойдется в 360 тысяч рублей и так далее. Данная цена не включает мебель, декор и светильники. Кроме того, материалы для отделки выбраны самые простые и дешевые, практически на пределе. Тем не менее, конечный результат выглядит вполне прилично.