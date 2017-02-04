10 дешевых сборных домов

Для нашей новой Книги Идей мы выбрали проекты сборных и каркасных домов, которые наверняка покажутся вам интригующими! Используйте современные технологии, не бойтесь отказаться от классических решений и вы получите более современный и удобный дом, чем могли бы.
Как известно, самостоятельная стройка съедает около 40% лишнего бюджета, в итоге из-за ошибок и неправильных решений вместо 3 млн вы тратите все 5. И это действительно правда! Единственное исключение – это когда строительством занимаются те, кто уже построил более 15 домов по своей профессии и знает все плюсы и минусы. Что самое удивительное, такие профессионалы обычно не строят дом сами, потому что знают о том, как это невыгодно и неудобно, хотя только они и могли бы сделать все максимально правильно.
Этот дом… мы бы купили прямо сейчас, будь он расположен где-нибудь поблизости! Посмотрите на эти двери-слайдеры, шикарную кровлю, на наличие гаража и столь лаконичный вид!
А если понять, что построить такой на каркасной сборной основе (не считая гаража) можно… за 2 млн рублей с отделкой, то можно прямо сейчас захотеть копить на первый взнос! Всего в доме две маленькие спальни, кухня-гостиная и прихожая, а выглядит он… как карамелька!
Такой стильный дом с одной спальней и кухней-гостиной тоже можно построить за 2 млн рублей с отделкой, даже с данным форматом остекления.
Главное в этом доме – планировка, которая позволяет на 90 кв. метрах разместить три спальни, что уже чудо!
Еще один прекрасный дом с панорамным остеклением и двумя спальнями доступен для реализации примерно за 3 млн рублей с отделкой, а его площадь – всего лишь 65-75 кв. метров!
Такой дом можно построить с отделкой за те же 4 млн рублей, как и обычный блочный, только строиться он будет не 5 лет, а всего лишь 2 месяца!
А этот площадью около 40 кв. метров можно построить всего за 1 млн рублей! Только подумайте, какая экономия!
Сборные дома могут быть выполнены в абсолютно любом стиле, не обязательно использовать модерн или минимализм! Так, этот проект выполнен в средиземноморском стиле и может стоить от 3 до 4 млн рублей в зависимости от типа отделки (площадь – 70 кв. метров).
Такой дом отлично подойдет для семьи, которая любит формат современных квартир или пентхаусов в люксовых комплексах в центре. Этот дом возводится всего лишь за две недели и имеет две спальни, кухню-гостиную и террасу. Построить его на каркасной основе с отделкой можно за 2 млн рублей.
Интерьеры можно посмотреть здесь.
Еще один, на этот раз более шикарный проект дома, будет стоить около 5 млн рублей, с люксовой отделкой и на каркасной основе!
Интересный формат американской фермы отлично подходит для возведения на каркасной основе, как в оригинале. Стоимость – от 2 до 4 млн рублей, в зависимости от отделки.
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