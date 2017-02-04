10 дешевых сборных домов

Для нашей новой Книги Идей мы выбрали проекты сборных и каркасных домов, которые наверняка покажутся вам интригующими! Используйте современные технологии, не бойтесь отказаться от классических решений и вы получите более современный и удобный дом, чем могли бы.

Как известно, самостоятельная стройка съедает около 40% лишнего бюджета, в итоге из-за ошибок и неправильных решений вместо 3 млн вы тратите все 5. И это действительно правда! Единственное исключение – это когда строительством занимаются те, кто уже построил более 15 домов по своей профессии и знает все плюсы и минусы. Что самое удивительное, такие профессионалы обычно не строят дом сами, потому что знают о том, как это невыгодно и неудобно, хотя только они и могли бы сделать все максимально правильно.