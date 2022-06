homify 360°: dom w szkle i betonie pod Płockiem

Stylistyka łazienki odwołuje się doskonale do całość aranżacji- zarówno pod względem wykorzystanych tu materiałów, jak i palety kolorów. Betonowe ściany, liczne przeszklenia, drewniane akcenty- wszystko to tworzy spójną i harmonijną całość. Kuliste lampy zwieszające się z sufitu dodają wnętrzu designerskiego charakteru. Choć w rzeczywistości pomieszczenie to wcale nie jest duże, to jednak jawi się przestronniej i jaśniej, dzięki zamontowaniu w nim luster na całej ścianie, które pogłębiają przestrzeń. Elementy oświetlenia także pozytywnie wpływają na wrażenie głębi w tym wnętrzu.

