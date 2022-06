11 wspaniałych pomysłów na oświetlenie strefy wejściowej

Wyjątkowy dom, wymaga również specjalnego oświetlenia. Tutaj, mamy do czynienia z naprawdę ekstrawagancką fasadą. Oświetleniowa linia biegnie wzdłuż boku drogi aż do wejścia. Same drzwi są okalane podobną ramką. Minimalistyczna konstrukcja doskonale pasuje do prostego, nowoczesnego budynku.

Za projekt domu odpowiedzialni są wybitni włoscy architekci z Matteo Gattoni.