​Trendy wnętrzarskie 2015- wzory geometryczne

Miedziana lampa GIGANTO to projekt warszawskiej pracowni Zapalgo. Klosz lampy – wykonany ręcznie z czystej miedzi – występuje w kilku wariantach kolorystycznych i tekstylnych. Widoczna na zdjęciu propozycja to przykład oświetlenia z kloszem w geometryczny motyw różnokolorowych kwadratów. Także konstrukcja samej lampy, przypomina kształtem podłużny prostokąt. Tak charakterystyczny i nietypowy dodatek wystarczy, by nadać wybranemu pomieszczeniu zupełnie nowego, modernistycznego i nieco industrialnego wyrazu.