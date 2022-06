​Kuchenne akcesoria z drewna – 6 pomysłów

Drewno jest materiałem tradycyjnym, który od zawsze był w bliskim kontakcie z żywnością. Obecnie w użytku codziennym są drewniane łyżki, deski do krojenia, wałki do ciast, różnego rodzaju pojemnik do przechowywania i wiele, wiele innych. Właściwości absorpcyjne drewna są od dawna wykorzystywane przy procesie starzeniu różnego rodzaju alkoholi czy też przy wyrobie i dojrzewaniu serów. Drewno wykorzystywane do tak bezpośredniego kontaktu z żywnością musi być naturalne i wolne od wszelkiego rodzaju chemicznych komponentów stosowanych do jego zabezpieczania czy upiększania. Przed wyborem produktów drewnianych do kuchni, warto więc upewnić się co do sposobu ich produkcji i impregnacji.