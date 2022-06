​Wiosna w aranżacji wnętrz: dodatki i dekoracje

Wzory w wiosennej stylizacji wnętrz powinny oczywiście nawiązywać do natury. Ważne też, by były to subtelne desenie w łagodnej kolorystyce. Liście i kwiaty sprawdzają się doskonale w roli wiosennych motywów, tak samo jak kompozycje inspirowane wiosennym ogrodem. Kwiatowe desenie wzbogacone motywami ptaków, ważek lub motyli. Tapeta ze zdjęcia powyżej – pastelowa, w kolorze miętowym, ozdobiona pięknym wzorem kwiatów i ptaków – to wyjątkowy i inspirujący przykład takiego rozwiązania. Uwagę zwraca także industrialna lampa projektu firmy Zapalgo, która w ciekawy sposób nawiązuje kolorystycznie do całej kompozycji.