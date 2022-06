10 rozsuwanych drzwi, które odmienią małe pomieszczenie

Ograniczony metraż to problem, z którym boryka się wielu i wiele z nas. Radzimy sobie z nim różnie. Malujemy ściany i sufity na biało, wprowadzamy lustra do wystroju wnętrz, w przemyślany sposób projektujemy oświetlenie. Co jednak, jeśli to nie wystarcza? Najwięcej zmartwień przysparza bowiem dzielenie przestrzeni, określanie granic poszczególnych, funkcjonalnych sfer. Czasem aż proszą się o ścianę działową – plan otwarty nie wszędzie się sprawdzi, choć wciąż może nam być szkoda miejsca…

Na szczęście z pomocą przychodzą nasi architekci wnętrz, którzy proponują alternatywę: rozsuwane drzwi. W tym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam ich wspaniałe realizacje. Nie tylko z małych mieszkań, ale to tam właśnie najlepiej by się one sprawdziły!