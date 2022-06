8 rzeczy do domu inspirowanych polskim folklorem i PRL-em!

Cudze chwalicie, swego nie znacie napisał kiedyś znany poeta Stanisław Jachowicz. Całe szczęście, że w ostatnim czasie polski folklor, historia i kultura stają się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla współczesnego designu. Łowickie wzory, kaszubskie hafty, podhalańskie parzenice i podlaskie wycinanki nie tylko coraz częściej pojawiają się w polskich domach, ale stają się także naszym towarem eksportowym. Wszystko dlatego, że polski folklor to nie tylko Cepelia. To piękne i nowoczesne produkty ozdobione ludowym motywem, które świetnie wyglądają we współczesnych, nowoczesnych wnętrzach. A także wracające do łask wielkimi krokami odrestaurowane meble i akcesoria z epoki PRL-u.

Akcesoria w stylu polskiego folku i PRL-u nie muszą być ani rustykalne ani kiczowate. Wybierając dodatki, wzory i kolory nawiązujące do historii i tradycji możemy osiągnąć bardzo wyrazisty, nowoczesny, ale i swojski efekt. Do wyboru mamy ogromną ilość produktów: haftowane serwetki, ceramikę, poduszki, filcowe podkładki, drewniane rzeźby, bieżniki, zegary, szkatułki na biżuterię, fotele i wiele innych. Przedstawiamy katalog inspiracji homify utrzymany w duchu ’dobre, bo polskie’!