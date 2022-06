​Jak urządzić wiosenny salon? – 6 pomysłów

POLLI to niezwykły bio-stolik stworzony przez projektantów z gdyńskiej pracowni APPO projekt. Stolik ten stanowi stanowiące połączenie prostej formy stolika kawowego, wykonanej z naturalnego, olejowanego drewna dębowego, z głębokim dnem, które pełni także funkcję donicy. Rosnące pod szklanym blatem rośliny to mozaika wielogatunkowa o niewielkich wymaganiach siedliskowych, pozwalająca do minimum ograniczyć ich pielęgnację. Jest to też idealne rozwiązanie dla osób pragnących stworzyć w salonie namiastkę własnego ogródka.