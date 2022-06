Dom energooszczędny – jak go zbudować? 6 praktycznych wskazówek

Kolejnym, ważnym czynnikiem, wpływającym na koszty eksploatacji budynku jest jego kształt i wielkość. Dom energooszczędny to przede wszystkim dom niewielki. Rezygnacja z dużej przestrzeni jest najprostszym sposobem na dom tani w budowie i utrzymaniu. Jeżeli zaś chodzi o formę, to należy w projekcie dążyć do jak najprostszej, zwartej konstrukcji przypominającej bryłę zbliżoną kształtem do sześcianu. Każda wnęka, kąt czy załamanie ściany oznaczają bowiem dodatkowe straty ciepła. Z tego względu lepiej też unikać wymyślnej konstrukcji dachu. Jest ona znacznie trudniejsza w izolacji niż dach prosty i płaski.