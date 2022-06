10 super pomysłów na ciekawą podłogę w ogrodzie (będzie wyglądać wspaniale!)

Taras, balkon czy ogród to wygodne miejsce wypoczynku i ozdoba domu. Cudowna enklawa spokoju, o której marzy prawie każdy. Materiał użyty do jego wykończenia zdecyduje o klimacie i nastroju na nim panującym. Naturalne tarasowe deski pasują zarówno do budownictwa tradycyjnego jak i nowoczesnego. W odróżnieniu od płytek nie nagrzewają się do tak wysokich temperatur podczas upałów, a kiedy temperatura jest niższa – pozostają ciepłe w dotyku. Kamień wygląda szlachetnie i nie wymaga konserwacji ale jest stosunkowo drogi… Wybór nawierzchni wcale nie jest oczywisty, trzeba znaleźć materiał, który jest trwały w utrzymaniu i sprosta oczekiwaniom całej rodziny.

Pamiętajcie, że priorytetem, oprócz kwestii finansowych, jest również wytrzymałość – materiał na podłogę do ogrodu musi być odporny na zmiany klimatu w regionie Waszego zamieszkania. Trzeba zestawić wszystkie fakty i analizować możliwości.

Drewno, płytki czy raczej Terracotta? Dzisiaj chcemy pokazać, jak znaleźć idealne podłogi do każdego ogrodu. Zobaczcie 10 ciekawych inspiracji stworzonych przez naszych architektów krajobrazu!