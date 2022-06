Stylowy dom jednorodzinny w Szczecinie

Na etapie projektowym architekci dużą uwagę przyłożyli do ekspozycji poszczególnych wnętrz i pomieszczeń. Największe przeszklenie wkomponowano w południową ścianę salonu, przez który światło słoneczne wpada pośrednio do połączonej z nim jadalni i dalej do kuchni. Dzięki naturalnemu spadkowi terenu działki przestrzeń ta delikatnie opada w kierunku południowym, co wykorzystano obniżając również poziom posadzki salonu, dzięki czemu wysokość tego pomieszczenia wynosi 303 cm.