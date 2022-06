Podłogi z drewna – 5 przykładów

Kiedyś panowała moda na to, żeby drewno w mieszkaniu prezentowało się jako nieskazitelny wytwór natury. Produkty wykonane z tego materiału, lekko pęknięte lub o nierównym zabarwieniu, uważano za wadliwe. Obecnie panuje całkowicie odwrotna tendencja. To właśnie obecność sęków nadaje charakteru drewnianej podłodze i czyni ją jedyną w swoim rodzaju. Najlepiej żeby występowały one w nieregularny sposób, tak by po ułożeniu paneli, nie układały się w jedną linię, czy też specyficzny wzór. Grupa PROJEKT KOLEKTYW wybrała doskonale. Na większej części podłogi wyraźnie widać obecność sęków. Jeżeli dojdziecie jednak do wniosku, że jest ich zbyt dużo – przykryjcie je ozdobnym dywanem. Tym sposobem możecie regulować ich natężenie.