Czerń i drewno – ponadczasowe klasyki do Twojego mieszkania i domu

Jeżeli zastanawiacie się, co zrobić, by Wasz dom prezentował się oryginalnie i wyróżniał się na tle sąsiedztwa – postawcie na drewno i czerń, jako minimalistyczną elewację, tak, jak zrobili to Nowak i Nowak Architekci. Warto pamiętać, że drewno jest materiałem wymagającym i bez odpowiednich prac konserwatorskich po kilku sezonach straci swój elegancki wygląd. Jednak pomimo zastrzeżeń związanych z eksploatacją, jest to jeden z najbardziej osobliwych materiałów, dzięki któremu Wasz dom będzie wyjątkowy. Drewno warto połączyć z czernią, ale też betonem, stworzy to niezwykle minimalistyczną i harmonijną całość.