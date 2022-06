Jak urządzić łazienkę pełną świeżości?

Nie każda łazienka może posiadać w swoim wnętrzu roślinność. Niektóre gatunki wymagają specjalnych warunków, których to pomieszczenie nie jest im w stanie zapewnić. Zamiast wyrzucać kolejne zwiędnięte rośliny, pomyślcie o nowatorskim wprowadzeniu motywu natury do tej przestrzeni. Grafika drzew na szkle to jedna z propozycji Poco Design. Jest pomysłowym elementem wystroju, który w nienachalny sposób przyciąga uwagę. Taka przestrzeń wypełniona motywem drzew, zyskuje naturalny rys i przez to wręcz promieniuje świeżością.