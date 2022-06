Jak urządzić małą, ale kolorową kawalerkę? Przykład z Warszawy

Odwiecznym dylematem każdej kawalerki jest to, jak zaaranżować sypialnię. Co zrobić, by było to miejsce odpoczynku i prywatności, ale też nie zabierało zbyt dużo przestrzeni całego mieszkania? Projektanci z Zawicka-ID postawili na wydzieloną przestrzeń w bieli, będącej wiodącym kolorem całej kawalerki, uzupełniając ją o czerwień i czerń. Dzięki beżowej kanapie sypialnia ociepla się i nabiera przytulnego charakteru. Pokój oddzielony jest od reszty mieszkania przesuwanymi drzwiami z matowego szkła, co nie zabiera potrzebnej przestrzeni i pozwala na intymność. Pomimo małej przestrzeni sypialnia nie jest nudna, a to wszystko za sprawą czarno-białej fototapety z grafiką miasta.