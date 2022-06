Dom, w którym mieszka się w zgodzie z rytmem natury

Jednym z największych trendów we współczesnej architekturze jest projektowanie domów pozwalających na życie w zgodzie z naturą. Architekci przykładają wagę nie tylko do ekologicznych, lokalnie produkowanych materiałów czy zrównoważonych źródeł energii, ale także na relację budynku z jego naturalnym otoczeniem.

Dziś zabierzmy Was do domu, który do maksimum wykorzystuje swoja idylliczną lokalizację. Miłośników natury zachwyci nie tylko z zewnątrz, ale i w środku. Obejrzyjcie najlepsze zdjęcia!