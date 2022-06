Przestrzenie jak z bajki – 5 pomysłów na dziecięce pokoje

Projektanci ze Studia Inaczej wiedzą, co siedzi w głowach tych najmłodszych. Małe tipi będzie spełnieniem marzeń każdego dziecka. Pomimo dużej ilości zabawek, dzięki jasnej i jednolitej kolorystyce całego wnętrza, nic nie rozprasza uwagi i nie zaburza koncentracji. Użycie miękkiego dywanu i duża ilość pluszowych misiów dodaje wrażenie przytulności, choć nie jest to wnętrze przesłodzone. Warto, by w każdym dziecięcym pokoju był kosz na zabawki. Pozwoli to na szybkie przywrócenie porządku po każdej dziecięcej zabawie. Jeżeli chcecie, by pokój Waszego dziecka dorastał razem z nim, to takie wnętrze jest do tego stworzone.