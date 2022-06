Przed i po: Mały dom staje się duży

Co dzieje się z ukochanym domem, kiedy zamieszkująca go rodzina rośnie? Nagle, istniejące pokoje już nie wystarczają, w kuchni i salonie brakuje miejsca, a tłoczna atmosfera nie sprzyja dobrym relacjom – każdy czuje się jak w klatce. Nie każda rodzina chce przeprowadzić się do większego domu – czy to z powodów finansowych, czy też osobistych. W domu zamknięte są przecież tysiące wspomnień i ślady przeszłości.

Jeżeli Wy też zastanawiacie się, czy przeprowadzka jest rzeczywiście dobrym pomysłem, zanim podejmiecie decyzję przejrzyjcie ten Katalog Inspiracji. Przedstawiamy Wam w jaki sposób architekci pomogli pewnej francuskiej rodzinie powiększyć ich rodzinny dom, tworząc tym samym wystarczająco dużo miejsca dla dużej rodziny. Może to właśnie ścieżka, którą i Wy powinniście pójść?