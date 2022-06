10 sposobów, by Twój dom wyglądał na droższy

Dodatkowe sypialnie mogą zwiększyć wartość domu. Niewykluczone, że nigdy nie czułeś posiadania większej ilości pomieszczeń do spania. Pamiętaj jednak, że dom może kupić ktoś z większą rodziną i być może interesuje go większa ilość sypialni. Spróbuj znaleźć trochę nieużywanej przestrzeni i zaaranżuj ją na tak, by istniała możliwość do wstawienia tam łóżka. A może sam je dodaj?