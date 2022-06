Luksusowa perła z historią w tle

Dom mieści cztery sypialnie. Chcemy Wam zaprezentować główną z nich, którą zdobi podwójny sufit. Komfortowe łóżko to prawdziwa oaza, która zachęca do odpoczynku. Sen w takim miejscu to naprawdę doskonała sprawa. Dodatkową zaletą jest sąsiadująca garderoba, która jest idealnym rozwiązaniem dla pani domu. Białe wnętrze jest niezwykle spokojne, przez co możemy tutaj liczyć na prawdziwy relaks.

