17 pergoli i zadaszeń idealnych na Twój taras

Chociaż nasze ogrody pokrywa teraz warstwa śniegu i myśl o spędzaniu w nich czasu w celu innym niż lepienie bałwana może wydać się szaleństwem, to jednak o zmianach na wiosnę warto pomyśleć już teraz. Jeśli zawczasu podejmiemy decyzje, wtedy do prac będziemy mogli przystąpić jak tylko pozwoli nam na to pogoda.

Jakie są najczęstsze zmiany, do jakich dążymy w naszych ogrodach? Zadaszenie tarasu. Z biegiem czasu okazuje się, że chociaż otwarty taras świetnie przystawał do nowoczesnej bryły budynku, to jednak nie spełnia naszych konkretnych potrzeb. Czas coś zmienić, ale jak?

Nasi architekci krajobrazu przekonają Was dzisiaj, że pergole i zadaszenia mogą być niezwykle stylowe…