Pusty kąt w domu? Tak go pomysłowo urządzisz!

Każdy miłośnik literatury uwielbia wygodny fotel z dobrym oświetleniem, w którym w chwili relaksu może się rozsiąść i zapomnieć podczas czytania wciągającej książki. Jeśli nie wiemy, gdzie go postawić, to odpowiednim miejscem jest właśnie kąt, ale pamiętajmy o zapewnieniu dodatkowego oświetlenia – zazwyczaj do kąta nie dociera aż tyle światła, ile do części centralnej pokoju, chyba że znajduje się on przy oknie – jednak warto również zadbać o oczy podczas wieczornego czytania. Wygodny fotel to świetny wybór, ponieważ jego gabaryty pozwalają nam na ustawienie go w takiej pozycji, aby był skierowany do środka pokoju – dzięki temu, gdy będziemy w nim siedzieć, będziemy widzieć cały pokój, a nie tylko daną część – i to bez konieczności obracania się.