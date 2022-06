Żar w tropikach – egzotyczna aranżacja Twojego domu!

Uspokajająca zieleń to kolor w sam raz do sypialni, ale co, jeśli chcielibyśmy dodać do niego trochę egzotyki? Palmy na ścianie to idealny wybór! Inne motywy zwierzęce również dobrze się odnajdą w sypialni, o ile dysponujemy odpowiednim światłem – w innym wypadku wzór może nieco przytłoczyć wnętrze. Jeśli nie chcemy eksperymentować ze ścianami i boimy się odważnych motywów, ale ciągnie nas do malowniczej sawanny i egzotycznej dżungli, to takie dodatki jak pościel z motywem zwierzęcym, czy wzorem tropikalnych roślin powinna wprowadzić odpowiedni nastrój. Jeszcze inną możliwością jest zadbanie o dodatki i dekoracje, które nawiązują do dzikiej natury – mogą to być pamiątki z podróży, takie jam maski, figurki, obrazy – wszystko, co przypomni nam o rajskiej zieleni, lazurowym oceanie, złocistej plaży. Przecież sypialnia to miejsce, w którym mamy się zrelaksować i odpocząć. Ten projekt sypialni widoczny na zdjęciu został stworzony przez odwzorowanie.