Piękny apartament z kominkiem pod Krakowem

Na obszarze kuchni dominuje świeża zieleń- jest to kolor wiosenny, nawiązujący do otaczającej dom natury. Meble w tym odcieniu wprowadzają do kuchni świeżość i oryginalność. Pomysłowo zagospodarowano tutaj wszystkie powierzchnie oraz wypełniono wnęki, jak na przykład te przy zetknięciu ściany z pochyłym sufitem. Dodatkowo umieszczono na nim dwa okna, które wpuszczają do wnętrza naturalne światło.

Pomysłowym rozwiązaniem w kuchni jest ruchomy blat na kółkach, który pełni także rolę barku. Doskonale sprawdza się na szybką poranną kawę czy śniadanie z gazetą. Stanowi także ciekawe kolorystyczne przełamanie bieli i zieleni.