Minimalizm w naturalnej odsłonie

Domy modułowe skonstruowane z kontenerów to przede wszystkim propozycja dla osób ceniących sobie nowoczesny wygląd, niskie koszta oraz szybkość wykonania- to trzy najbardziej pożądane elementy, dzięki którym tego typu technologia odnosi tak wielkie sukcesy. Dom modułowy to pomysł nie tylko na całoroczny budynek- mogą one również spełniać się jako ultranowoczesne domki letniskowe. Jeśli nie jesteście do końca przekonani, to z pewnością przekona Was cena. Koszt domu modułowego o powierzchni ok. 40 m2 to wydatek rzędu 50 tys. zł. Natomiast za dom modułowy uformowany z kontenera zapłacicie jeszcze mniej.