Nowoczesny styl zakopiański na przykładzie domu w Burowie

Tarasy zewnętrzne i trawniki znajdują się dokładnie na tym samym poziomie, co podłoga budynku. To wygodne i nowoczesne rozwiązanie umożliwił betonowy, pomalowany na szaro cokół domu, który jest na tyle niski, że niknie pod przystrzyżoną trawą. Jeśli zaś chodzi o tarasy znajdujący się na piętrze, to utworzono je za pomocą listw profilowanych wysuniętych poza centralną bryłę budynku. Deski dodatkowo ułożono w sposób poziomy, aby podkreślić horyzontalny układ bryły i wydłużyć ją optycznie w kontraście do spadków terenu.

Ograniczenia narzucone przez plan zagospodarowania przestrzennego nie przeszkodziły doświadczanemu i kreatywnemu architektowi w stworzeniu projektu domu, który jest nie tylko nowatorski i oryginalny, ale też idealnie wtapia się w otaczający go krajobraz.

