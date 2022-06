Telewizor w salonie- 19 pomysłów na jego aranżację

Salon to miejsce, które ma nam służyć do relaksu, zatem jego aranżacja i kolorystyka powinny być odpowiednio dobrane i dopasowane do naszej indywidualnej estetyki. Jeśli dobrze się czujemy w spokojnych i subtelnych odcieniach, warto zatem postawić na barwy ziemi, czyli beże, brązy, odcienie szarości, które sprawią, że poczujemy się wyciszeni i ukojeni, a nasz telewizor doskonale wtopi się w środowisko.