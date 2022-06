Niech w Twojej kuchni zagości biel! 6 wspaniałych pomysłów do skopiowania

Biały to kolor, który jest najczęściej stosowany w dekoracji, zwłaszcza w kuchni. Jest uniwersalny i neutralny, doskonale wygląda połączony ze wszystkimi rodzajami stylów i wzorów. Jego największą zaletą jest to, że wprowadza on do przestrzeni bardzo dużo świtała, a dzięki temu, optycznie powiększa wnętrze.

Ale, jak to w życiu bywa, zazwyczaj coś co ma szereg zalet, ma także wady. Zbyt dużo bieli może sprawić, że kuchnia będzie bezosobowa i aseptyczna. Monotonia to nie jest nasze marzenie dekoratorskie! Aby tego uniknąć, warto połączyć ją z mocnymi akcentami kolorystycznymi i różnorodnymi teksturami. Dzięki temu w Waszej kuchni zapanuje życie. Zobaczcie jak to wygląda w praktyce.