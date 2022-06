7 ważnych faktów o ogrzewaniu podłogowym!

Na wstępie warto jeszcze raz zaznaczyć: koszt instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego jest kilkakrotnie mniejszy niż koszt instalacji wodnego ogrzewania podłogowego, jednak to system wodnego ogrzewania podłogowego zapewnia niższe comiesięczne wydatki. Na tak wysoki koszt instalacji wpływa nie tylko cena rur i rozdzielaczy, ale głównie koszt wyposażenia kotłowni. Kotły na gaz, olej lub paliwo stałe wymagają komina i instalacji wentylacyjnej, a to dość spory wydatek. W przypadku gazu trzeba załatwić formalności związane z wykonaniem przyłącza czy też instalacji zbiornikowej jeśli chcemy wykorzystywać płynny gaz. Najdrożej wychodzi instalacja pompy ciepła, choć jej koszt zostanie zrekompensowany niskim kosztem eksploatacji, bowiem do ogrzewania wykorzystuje ona darmową energię ziemi, wody i powietrza, a energię elektryczną potrzebuje wyłączenie do napędu.

Podsumowując, koszty wykonania wodnego ogrzewania podłogowego można szacować na poziomie ok. 140 zł/m2, do tego trzeba doliczyć wydatki związane z automatyką kotłową do obsługi obiegu i zestaw pompowy, co jest kwestią około kilku tysięcy złotych. Jeśli zdecydujecie się na pompę wodną, to jest to dodatkowy koszt rzędu 25 000 zł.

Z kolei w przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego, to koszty inwestycyjne są niskie. Ceny materiałów potrzebnych do wykonania ogrzewania podłogowego są dość rozbieżne, wszystko zależy od złożoności projektu oraz powierzchni pomieszczenia, z reguły wynoszą one w granicach 80-160zł/m2. Markowe zestawy będą oczywiście droższe.

Dodatkowo doliczyć trzeba koszt wykonania usługi, oscyluje on od 20 do 50 zł/m2. Sposobem na obniżenie kosztów inwestycji jest montaż samodzielny.