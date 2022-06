Aranżujemy przestrzeń w bliźniaku

Jeśli posiadasz apartament w bliźniaku i szukasz pomysłu, jak go zaaranżować, proponujemy Wam dziś projekt domu w Obour City w Kairze. Jego powierzchnia to 300 metrów kwadratowych, po 150 dla każdej rodziny zamieszkującej bliźniak. To jeden z pierwszych projektów Houmevaa w Egipcie.