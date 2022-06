Bar w piwnicy- marzenie każdego faceta!

Miejsce do siedzenia zostało w tym pomieszczeniu niezwykle sprytnie wkomponowane w całość aranżacji. Stolik i taboret zdają się być harmonijną częścią dekoru, kolorystycznie, jak i w odniesieniu do tekstury nawiązując do reszty wystroju. Kącik do siedzenia jawi się niezwykle przytulnie i wygodnie, działając na naszą wyobraźnię, która przenosi nas do tego wnętrza, tak idealnego na leniwe piątkowe wieczory w towarzystwie najlepszego kumpla i ulubionego trunku!

