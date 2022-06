W ciąży? Tak urządziśz pokój niemowlęcy w 9 miesięcy!

Jedną z pierwszych decyzji, jaką trzeba podjąć jest wybór kolorystyki do pokoju. Najlepiej tak urządzić pokoik, by można było łatwo wprowadzać zmiany i metamorfozy, jakie z pewnością będą konieczne wraz z rozwojem dziecka. Pokój przeznaczony dla nowo narodzonego dziecka powinien być jasny i ciepły w odbiorze. Wśród zalecanej kolorystyki wymienia się m.in. takie kolory jak: biel, szarość, błękity, delikatne róże, pastele, beże, brązy i spokojne zielenie. Rozsądnym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z intensywnych kolorów i wzorów na ścianach, podłodze i oknach, gdyż są to stałe elementy, których nie będziemy zmieniać w późniejszym czasie z dnia na dzień. Wesołość do pokoju można wprowadzić za pomocą zabawek i dekoracji, które będą pozytywnie wpływały na rozwój emocjonalny maluszka. Zbyt agresywne barwy pokrywające duże obszary mogą wywołać u niemowlaka złe samopoczucie i rozdrażnienie, a tego oczywiście chcielibyśmy uniknąć.

Jeśli chcielibyście zobaczyć kilka przykładowych aranżacji to zachęcamy was do artykułu: 10 świetnych pomysłów na pokoik dla niemowlaka.

Przy wyborze farb trzeba wybrać takie, które nadają się do pokoju dziecka, tzn. farby przyjazne alergikom i osobom bardzo wrażliwym. Jeśli planujecie remont pokoju, to zaleca się jego wykonanie co minimum trzy miesiące przed planowanym przyjściem na świat dziecka, wówczas będziecie mieli wciąż czas na spokojne wybranie sprzętów i aranżację przestrzeni, a zapach chemikaliów farb zdąży się porządnie wywietrzyć.