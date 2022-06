Nowoczesna willa nad brzegiem morza

Dom z widokiem na morze to chyba marzenia każdego z nas, bez wyjątków. W tak pięknych okolicznościach przyrody, z pewnością każdy poranek należałby do udanych. Nasz dzisiejszy bohater cyklu homify 360 znajduje się niedaleko, bowiem za naszą zachodnią granicą, w Niemczech. Budynek posiada własne molo oraz dostęp do linii brzegowej, co jest niezwykle cenione i pożądane. Podstawowym założeniem tego projektu było uzyskanie panoramicznego widoku, który przenikałby przez szyby do wnętrza budynku. Miał stanowić swego rodzaju dekorację domu, oryginalne tło. Zobaczcie czy udało się osiągnąć ten efekt i jak dom prezentuje się w całości!