6 elementów rustykalnej łazienki

Styl rustykalny bazuje na drewnie, jako dominującym materiale. Drewno w różnych odcieniach działa na wnętrze ocieplająco, czyniąc je bardziej przytulnym i przyjemnym. W łazience nie jest to jednak materiał pierwszego wyboru- głównie ze względu na dużą wilgotność panującą w tym pomieszczeniu, jak i jej częste zalewanie. Jednak przy odpowiedniej impregnacji, jak i mądrym wyborze, co do jego rodzaju, drewno może być oryginalnym, ciekawym i atrakcyjnym materiałem w każdej łazience, zwłaszcza tej rustykalnej.

