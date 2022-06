10 częstych błędów aranżacyjnych w kuchni – oraz jak ich uniknąć

Drewniane meble mogą wprowadzić w przestrzeń ogrom stylu i elegancji, ale nie wtedy, gdy jest to składanka gryzących się kolorów! Ta kuchnia to drewniane fiasko z wszelkimi możliwymi (i niepasującymi do siebie) odcieniami drewna. Projektując kuchnię, najważniejsze jest, aby wybrać kolor bazowy oraz jeden lub dwa kolory uzupełniające, pasujące do bazy i podkreślające piękno drewna.