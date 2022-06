Dyskretna fasada skrywająca niespodziewane wnętrze!

Generalnie, we wszystkich pomieszczeniach w tym budynku dominuje biel i wyrafinowana estetyka minimalistyczna. Wnętrza w subtelny sposób integrują się z otaczającymi je ogrodami i pozostawiają im rolę bohaterów wystroju. Na przykładzie jadalni widzimy jak wnętrze otwiera się na patio, a wszystko to za sprawą wysokich okien w bardzo delikatnych ramach. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy wrażenie, że jadalnia stała się częścią dziedzińca. Obraz w tle jest tym elementem wystroju, który wnosi powiew żywotności do wnętrza.