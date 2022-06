Uroczy domek dla rodziny z dziećmi

Dom powinien być dopasowany do potrzeb wszystkich jego mieszkańców. Chociaż głos inwestorów będzie tutaj słyszalny najgłośniej, to jednak często muszą oni przekonać do przeprowadzki najmłodszych członków rodziny, którzy niekoniecznie są jej przychylni… Nie obywa się bez przekupstw! Pokój z balkonem, przydomowy plac zabaw… a jeśli do czynienia mamy z rodzeństwem, to argumentem ostatecznym okazuje się przeważnie własny pokój.

Chociaż piszemy te słowa oczywiście z przymrużeniem oka, to projektując dom oraz aranżację jego wnętrz powinniśmy mieć na uwadze dobro wszystkich jego przyszłych mieszkańców bez wyjątku. Tylko wtedy stworzymy oazę pełną rodzinnego ciepła.

Czy udało się to architektom z berlińskiego Müllers Büro? Zaraz się przekonamy!