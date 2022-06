Morska Bryza: Stary domek letniskowy lśni nowym blaskiem

Czas wyjaśnić skąd nazwa domku: Morska Bryza. Znajduje się on niedaleko miejsca, w którym rzeka Arade wpada do Oceanu Atlantyckiego. Jak możecie się domyślać, sprawia to, że z zabudować roztaczają się niesamowite widoki. Na powyższym zdjęciu oceanu nie widać, jednak możemy podziwiać inny zbiornik wodny. Mały basen wpuszczony w drewniany taras prezentuje się zachwycająco.

