Niesamowity dom z efektem WOW

Salon bezapelacyjnie potęguje wrażenia odniesione podczas oglądania rezydencji z zewnątrz. Wnętrze jest niczym dwupiętrowa, ogromna hala o niemal pompatycznym charakterze. Ściany pokryte bielą i beżem oraz duży kominek to gwarancja wielu ciepłych i miłych chwil podczas trzaskającego na dworze mrozu, a miękki fotel z podnóżkiem to nieodparta zachęta do zagłębienia się w ulubioną lekturę. Co więcej, w salonie ze zdjęcia idealnie połączono ze sobą dwa przeciwieństwa: nowoczesność (meble) z tradycją (antyki), uzyskując w ten sposób oryginalność i nadając pomieszczeniu indywidualnego charakteru.