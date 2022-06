10 typowych błędów, które popełniamy wieszając obrazy lub zdjęcia w domu

Obraz nie powinien być uciśnięty w kat, podczas gdy telewizor zajmuje dużą część centralnej ściany. Taki układ nie jest korzystny dla sztuki. Nikt nie doceni jej uroków, kiedy nie będzie ona widoczna. A jeśli wieszacie kilka obrazów lub zdjęć, pamiętajcie, że muszą być one zgrupowane w jedną całość. Jest to bardzo istotne w wypadku kilku egzemplarzy. Do tematu trzeba podejść rozważnie i ostrożnie, nie warto robić nic pochopnie.

Potrzebujecie dowiedzieć się więcej na temat wieszania obrazów lub tworzenia domowej galerii? Zajrzyjcie także tutaj: Obrazy na ścianę – domowa galeria sztuki!