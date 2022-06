6 największych błędów przy urządzaniu domu i jak ich uniknąć

Często kupujemy meble pochopnie, pod wpływem impulsu, zachwyceni ich designem czy kolorem. Zapominamy wtedy o rozmiarze, a to właśnie on może stać się głównym problemem podczas wyposażania wnętrz. Warto pamiętać zatem o dokładnym zmierzeniu mebli w odniesieniu do rozmiaru i kształtu pomieszczenia. Ma ono być przede wszystkim funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu.